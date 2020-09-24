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  3. 24 Eylül 2020 12:45

İstanbul'da vahşet! Önce eşini sonra bir başka kişiyi katletti!

İstanbul'da kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Arnavutköy'de ormanlık alanda bir kadının cansız bedeni bulundu.

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