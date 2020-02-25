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  3. 25 Şubat 2020 22:45

İstanbul'da yangın paniği!

Tuzla’da Birmes Sanayi Sitesi içinde bulunan sünger ve koltuk kılıfı imalatı yapan bir iş yeri alev alev yandı. Yer yer patlamaların meydana geldiği yangın cep telefonu kameralarına yansıdı.

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