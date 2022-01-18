Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon 18 Ocak 2022 Salı Saat: 14:25 İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. 37 adrese yapılan baskında birçok şüpheli gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e6a3aa617a07294f545883" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meğer bedava bal, sirkeden tatlı değilmiş! Genç kadın hastanelik oldu Velilerden ''kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılsın'' eylemi İmamoğlu: ''Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım'' İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Böylesi ancak Türkiye'de olurdu! 86 yıllık koca köprüyü çaldılar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerli ve milli tekne üretiyor PCR testi kuralı bu yüzden mi değişti ? ABD'deki Türk uzmandan dikkat çeken açıklama Türkiye'nin en soğuk ili dondu! Ünlü dublörden ölüme meydan okuyan gösteri