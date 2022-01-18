İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. 37 adrese yapılan baskında birçok şüpheli gözaltına alındı.

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