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  3. 04 Aralık 2020 17:25

İstiklal Caddesi'nde ''karekod'' dönemi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında 'karekod'lu giriş çıkış uygulaması başlatıldı.

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4 yaşındaki çocuk başından vuruldu! Anne ve babanın yürek yakan feryadı
4 yaşındaki çocuk başından vuruldu! Anne ve babanın yürek yakan feryadı
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Bakan Selçuk'a asgari ücret sorusu: ''Bu ücretle geçinmek mümkün mü?''
Bakan Selçuk'a asgari ücret sorusu: ''Bu ücretle geçinmek mümkün mü?''
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Erdoğan ''aşı olacak mısınız'' soruna bu yanıtı verdi
Erdoğan ''aşı olacak mısınız'' soruna bu yanıtı verdi
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Pfizer-BioNTech’in dünyaya umut olan aşılarının üretim süreci görüntülendi
Pfizer-BioNTech’in dünyaya umut olan aşılarının üretim süreci görüntülendi
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Canlı yayında kan donduran olay! Soğukta bekletilen genç kız hayatını kaybetti
Canlı yayında kan donduran olay! Soğukta bekletilen genç kız hayatını kaybetti
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Aile Sağlığı Merkezi'ne maskesiz gelen kadın kendini uyaran doktora saldırdı
Aile Sağlığı Merkezi'ne maskesiz gelen kadın kendini uyaran doktora saldırdı
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