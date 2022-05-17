Anasayfa Video Galeriler Gündem İzmir açıklarında film gibi göçmen operasyonu! Kucağındaki bebekle... İzmir açıklarında film gibi göçmen operasyonu! Kucağındaki bebekle... 17 Mayıs 2022 Salı Saat: 12:02 İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, içerisinde 85 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulması ve göçmenlerin kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62836496a94ee7490e6bbdd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı için yeni açıklama Mehmet Ali Erbil'in güzel sunucuya yaptığı ''sululuğu'' böyle savundu Ringde kalp krizi geçiren Türk boksörün son anları kamerada no desc Türkiye'nin turizm başkentinde dehşet! 3 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltında Suriye'de ''Türkiye'deki Suriyeliler geri dönmesin'' protestosu İstanbul merkezli 7 ilde Twitch operasyonu: 18 gözaltı ''Suriyeliler ortalığı birbirine kattı'' denmişti, Emniyet yalanladı Sahte ikamet izni düzenleyen yabancı uyruklu zanlı yakalandı