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  4. İzmir açıklarında film gibi göçmen operasyonu! Kucağındaki bebekle...

İzmir açıklarında film gibi göçmen operasyonu! Kucağındaki bebekle...

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, içerisinde 85 düzensiz göçmenin bulunduğu teknenin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulması ve göçmenlerin kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı.

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