Anasayfa Video Galeriler Gündem Kamyonetten firar eden koyunlar kamerada Kamyonetten firar eden koyunlar kamerada 06 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 16:21 Gaziantep'te seyir halindeki kamyonetin kapağı açılınca koyunlar yola düştü. O anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61ae0e4273a6f733a34d81b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2022 bütçe görüşmelerinde gergin anlar Enis Arıkan'dan İrem Derici'ye cevap: Lavaboya gitmiştim, idrar sanmayın... Erdoğan'a suikast girişimi haberini sunan spikerden olay gaf! İstanbul Metrosu'nda hamile kadın iğrenç taciz Canlı yayın kestiren soru: ''Katar'a para almaya mı geldiniz ?'' Bahçeli'den Müge Anlı'ya çok özel telefon Evde vahşet! Çocuğunu öldürdü, eşi ve diğer çocuğunu yaraladı Samsunlu ''otomobillerin Picassosu'' siparişlere yetişemiyor 10 bin lira maaşla çalıştıracak eleman bulamıyorlar