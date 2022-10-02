Anasayfa Video Galeriler Gündem Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı yarı yarıya düştü Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı yarı yarıya düştü 02 Ekim 2022 Pazar Saat: 12:35 Rize'de balık tezgahları palamut ile doldu. Tanesi 50 ile 70 TL arasında satılan palamudun fiyatı, 25 liraya kadar geriledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63395b58048c371f516c07ef" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş'tan kendisine ''Cumhurbaşkanım'' diyen vatandaşa yanıt Büyük göç başlıyor: 10 bin kişinin taşınması kış öncesi tamamlanacak Bilim Kurulu üyesinden kritik uyarı: Bu kış bol virüslü geçecek! MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 23 terörist öldürüldü Eren Abluka sonbahar-kış operasyonları başladı Geceyi alevler aydınlattı: Fabrikada korkutan yangın! İstanbul'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Yaralılar var Türkiye şehit askerin vasiyetini konuşuyor Trabzon'da ortalık kan gölüne döndü!