Karadeniz'de palamut bereketi! Fiyatı yarı yarıya düştü

Rize'de balık tezgahları palamut ile doldu. Tanesi 50 ile 70 TL arasında satılan palamudun fiyatı, 25 liraya kadar geriledi.

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