Anasayfa Video Galeriler Gündem Kastamonu'nda karda güldüren ''kavga'' kamerada Kastamonu'nda karda güldüren ''kavga'' kamerada 27 Ocak 2022 Perşembe Saat: 10:36 Kastamonu'nda eksi 15 derece soğukta hayatı felç eden kar yağışı sırasında çekilen ve 2 tavşanın yolun ortasında kavga ettiği bu görüntüler sosyal medyada olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f24b7b994a550de06f4f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında silahlı saldırı kamerada Sınıfa öğretmen dehşeti kamerada! Öğrencisini yere fırlattı Bircan Bali gözyaşlarına boğuldu: 7 kurşunla öldürdüler Kar yağışı nedeniyle düğün salonu çöktü Eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu yaşamını yitirdi Türk yarışmacı Belçika'nın ''O Ses'' yarışmasını salladı ''Islak imza ile hazineden 6 milyar TL’nin nasıl iç edildi anlatmak istiyorum'' Kar biriken çatıda ölümle dans kamerada! Pes dedirten görüntüler Canlı yayında sürpriz misafir! Önce sesi sonra kendisi geldi