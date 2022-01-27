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Kastamonu'nda karda güldüren ''kavga'' kamerada

Kastamonu'nda eksi 15 derece soğukta hayatı felç eden kar yağışı sırasında çekilen ve 2 tavşanın yolun ortasında kavga ettiği bu görüntüler sosyal medyada olay oldu.

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