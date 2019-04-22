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  3. 22 Nisan 2019 17:33

Kılıçdaroğlu'na saldırıda ''Yakın o evi'' diyen kadın gözaltında

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde düzenlenen saldırıda 'Yakın o evi' diye bağıran ve arabasına taş atan kadınlar da gözaltına alındı.

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