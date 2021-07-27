Anasayfa Video Galeriler Gündem Kır düğününde korkunç olay: 1 ölü, 9 yaralı! Kır düğününde korkunç olay: 1 ölü, 9 yaralı! 27 Temmuz 2021 Salı Saat: 07:40 Antalya'da yapılan kır düğününde, 15 metre uzunluğundaki çam ağacının devrilmesi sonucu 1 davetli hayatını kaybederken, 1’i ağır 9 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60ff8e38cd14196529275c43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sanat ve antika meraklıları Baaf Bodrum'da buluşuyor TRT 1'deki 3’te 3 yarışmasında skandal hata Metro ve İETT seferleri durunca minibüsler tıka basa doldu Türkiye, Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda'yı konuşuyor Sınıfının en büyüğü: Mavi Vatan'ın bekçisi TCG Bayraktar'ın içi ilk kez görüntülendi PKK'nın kritik ismi öldürüldü Gülşen'nin dudaklarının son hali herkesi şaşırttı Alibeyköy Barajı'na akan dere tehlike saçıyor Salgında başa dönüyoruz: Bilim Kurulu üyesi tarih verdi