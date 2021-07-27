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  4. Kır düğününde korkunç olay: 1 ölü, 9 yaralı!

Kır düğününde korkunç olay: 1 ölü, 9 yaralı!

Antalya'da yapılan kır düğününde, 15 metre uzunluğundaki çam ağacının devrilmesi sonucu 1 davetli hayatını kaybederken, 1’i ağır 9 kişi de yaralandı.

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