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Korkunç tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mısır'ın Kalyubiye kentinde bir trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, 97 kişi de yaralandı.

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