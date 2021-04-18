Anasayfa Video Galeriler Gündem Korkunç tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var Korkunç tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var 18 Nisan 2021 Pazar Saat: 19:55 Mısır'ın Kalyubiye kentinde bir trenin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken, 97 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/607c649f49fc21143b09fda3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TSK'nın merakla beklediği silah envantere girdi! Mansur Yavaş paylaştı! Ankara Büyükşehir'den sağlık çalışanlarına vefa Emeklinin bayram ikramiyesi için 3 formül masada! İstanbul'da araç sahiplerine kötü sürpriz İnternetten gıda ürünü alırken iki kez düşünün! Yerli aşı olan Bakan Varank'tan yan etki açıklaması Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan ''Ramazan'' uyarısı Liseliler deniz suyuyla çalışan araç yaptı! İstanbul'da atlı birlikler sahaya indi