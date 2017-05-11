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  3. 11 Mayıs 2017 11:45

Koyunun kulağında ikinci bir ağız olduğu anlaşıldı

Gaziantep'te koyununu kırpan vatandaş, sol kulağında ikinci bir ağız ile karşılaştı. Akıntı gelen kulakta 2 adet diş bulunduğunu gören koyun sahibi, konunun araştırılmasını istiyor.

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