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  3. 21 Ocak 2020 22:05

Küçük kızı tacizciden zekası kurtardı

Rusya’da bir kişinin kendisini takip ettiğini fark eden küçük kız, apartmana girdiği sırada kendisini takip eden adamı tuzağa düşürerek kurtuldu.

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