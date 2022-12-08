Anasayfa Video Galeriler Gündem Meclis'te vekilden vekile skandal tehdit! Meclis'te vekilden vekile skandal tehdit! 08 Aralık 2022 Perşembe Saat: 08:05 Güncelleme: 08 Aralık 2022 Perşembe 08:05 Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a yönelik bıçaklı saldırı sonrası TBMM'de geçmiş olsun konuşmaları yapıldığı sıralarda HDP'li Erdal Aydemir, AK Partili Salih Cora'yı hedef alarak "Darısı Salih Cora'nın başına" ifadelerini kullandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6391708c214cde08c85e1503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TBMM'de HDP şov sürüyor! ''Operasyonlar dursun'' deyip başörtüsünü çıkardı Toprağın altından cephane çıktı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı! İstanbul'da tramvay seferlerinde aksama Asgari ücrette ilk toplantı sona erdi! Türk-İş'ten ilk açıklama Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 1 ölü, 3 yaralı Çağan Irmak'ın yeni filmi Sevda Mecburi İstikamet'in fragmanı Yerli İHA'lar Yunanistan'ı Ege'de suç üstü yakaladı Van'da okul servisi devrildi: Yaralılar var