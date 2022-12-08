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Meclis'te vekilden vekile skandal tehdit!

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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a yönelik bıçaklı saldırı sonrası TBMM'de geçmiş olsun konuşmaları yapıldığı sıralarda HDP'li Erdal Aydemir, AK Partili Salih Cora'yı hedef alarak "Darısı Salih Cora'nın başına" ifadelerini kullandı.

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