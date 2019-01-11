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  3. 11 Ocak 2019 16:07

Ortaokulun bodrum katında skandal görüntüler

İstanbul Avcılar'da bir ortaokulun bodrum katında öğrencilerin sürekli kavga ettikleri ortaya çıktı.

Bilgin Pro
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