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  3. 27 Nisan 2019 17:28

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, burada yaptığı konuşmada İstanbul’da seç

Pendik’in AK Partili Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Belediye Başkanı olduğunu söyledi.

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