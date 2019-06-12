Pendik’te anaokulunu su bastı, 3 öğretmen mahsur kaldı
12 Haziran 2019 15:50
Pendik’te anaokulunu su bastı, 3 öğretmen mahsur kaldı
Pendik’te yoğun yağış nedeniyle bir anaokulunu su bastı. 3 öğretmen okulun içerisinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları sırtlarına alarak okuldan çıkardı. Pendik’te yoğun yağış nedeniyle Yeni Mahalle’de bulunan bir anaokulunu su bastı. Su baskını nedeniyle 3 öğretmen okulun içerisinde mahsur kaldı. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri...