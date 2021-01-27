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  3. 27 Ocak 2021 15:00

Rasim Ozan Kütahyalı'ya bak sen.. Tam 18 yıl önceki konuşması ortaya çıktı

Spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2002 yılında 32. Gün programında söz aldığı görüntüler sosyal medyada yıllar sonra gündem oldu.

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