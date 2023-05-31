Anasayfa Video Galeriler Gündem Şampiyonluğu kutlayan Galatasaraylılar, Fenerbahçe taraftarını omuzlarına aldı Şampiyonluğu kutlayan Galatasaraylılar, Fenerbahçe taraftarını omuzlarına aldı 31 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 15:40 Güncelleme: 31 Mayıs 2023 Çarşamba 15:40 Şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe forması giyen bir gence sarılıp, omuzlarına aldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647740362c595f33232194a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ece Ronay tek celsede boşandı Yol kenarında vahşet! Yakılmış 2 ceset bulundu Açılışını Atatürk yapmıştı! 86 yıllık köprü yeniden hizmete açıldı Bir vicdansız ev sahibi daha! Çaresiz anne 2 çocuğuyla sokakta kaldı CNN Türk'te küfürlü tezahürat şoku! Hande Fırat'ın zor anları Galata Köprüsü'nde korkutan kaza! Tekne, köprüye çarptı Canlı yayında seçim anketi kavgası! Murat Gezici ve Ferhat Murat birbirine girdi Otomobiliyle kutlama yapanların arasına daldı Çin savaş uçağı ABD keşif uçağının önünü kesti