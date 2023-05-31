Şampiyonluğu kutlayan Galatasaraylılar, Fenerbahçe taraftarını omuzlarına aldı

Şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe forması giyen bir gence sarılıp, omuzlarına aldı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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