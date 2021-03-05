Sarıgül'den golf sahasında tarım mesajı için açıklama

Golf sahasında tarım mesajı veren Mustafa Sarıgül, önemli olanın lafın nerede söylendiği değil konu olduğunu söyledi.

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