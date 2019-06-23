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İMAMOĞLU'NUN ZAFERİ İÇİN BEYLİKDÜZÜ'NDE MAHŞERİ KALABALIK!
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  3. 23 Haziran 2019 23:30

Seçimi kaybeden Binali Yıldırım böyle ağladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimini rakibi Ekrem İmamoğlu'na kaybeden AK Parti ile MHP'nin adayı Binali Yıldırım'ın gözyaşları kameralara takıldı.

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İmamoğlu zaferini Beylikdüzü'nde mahşeri kalabalıkla kutladı
İmamoğlu zaferini Beylikdüzü'nde mahşeri kalabalıkla kutladı
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