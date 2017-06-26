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  3. 26 Haziran 2017 18:15

Şelalede yüzerken boğulma anı görüntülendi

Samsun'da şelalede arkadaşları ile birlikte yüzmek isterken boğularak hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin son anları ve suda kaybolup boğulma anı bir arkadaşı tarafından an be an görüntülendi.

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