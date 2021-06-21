Anasayfa Video Galeriler Gündem Şenol Güneş'ten ''istifa'' iddialarına yanıt Şenol Güneş'ten ''istifa'' iddialarına yanıt 21 Haziran 2021 Pazartesi Saat: 08:05 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'yi puansız kapatmamızın ardından istifa edip etmeyeceğine ilişkin soruya bu yanıtı verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d01e0ed88da774b7663ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ağır hasarlı binanın çöktüğü anlar kameralarda İstiklal Caddesi'nde sokağa çıkma kısıtlaması unutuldu Babalar Günü'nde hayatının en büyük acısını yaşadı Antalya'da bulutlu hava da turistleri durduramadı Seray Sever de ''bikini sezonunu'' açtı Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi Barbaroslar'dan ilk fragman Serdar Akinan'dan gündemini karıştıracak ''Suriye'de yağmalama'' iddiası İstanbul'da deprem sonrası korkutan olay! 4 katlı bina boşaltıldı ''ATMACA'nın vurduğu gemiye ne oldu merak ediyor musunuz?''