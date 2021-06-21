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Şenol Güneş'ten ''istifa'' iddialarına yanıt

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'yi puansız kapatmamızın ardından istifa edip etmeyeceğine ilişkin soruya bu yanıtı verdi.

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