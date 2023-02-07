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  4. Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı; araçlar kayboldu

Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı; araçlar kayboldu

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Bitlis ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı hayatı felç etti. Bitlis'te kar kalınlığı 3 metreyi aşarken, 317 köy yolu ulaşıma kapandı.

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