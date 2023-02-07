Anasayfa Video Galeriler Gündem Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı; araçlar kayboldu Sibirya değil Türkiye! Kar kalınlığı 3 metreyi aştı; araçlar kayboldu 07 Şubat 2023 Salı Saat: 13:45 Güncelleme: 07 Şubat 2023 Salı 13:45 Bitlis ve Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı hayatı felç etti. Bitlis'te kar kalınlığı 3 metreyi aşarken, 317 köy yolu ulaşıma kapandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e22bc47c136318bd498fcb" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bahçeli: ''Sosyal medya farelerine, vandallara göz yummayacağız'' Enkazda sıkışan çocuk saatlerdir kurtarılmayı bekliyor ''Acil'' müdahale gemisi yolda: 3 gün sonra Hatay'da olacak! Bir yıl önce yapılmış lüks apartman yerle bir oldu İskenderun Kaymakamlığı sular altında kaldı Depremzede yardım istemişti... AK Partili Canikli'ye tepki yağıyor! Suriye'de depremde ölenlerin sayısı 700'ü geçti Acı, çaresizlik, gözyaşı... Hatay'dan yürek parçalayan görüntüler Depremden sonra limanda çıkan yangın devam ediyor