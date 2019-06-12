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  3. 12 Haziran 2019 11:27

Tacizciye fırlatılan terlik ''silah'' sayıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gittikleri eğlence mekanında kendilerini elle taciz eden kişiye terlik fırlatan 3 kadına, 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Tacizle suçlanan kişiye ise soruşturma bile açılmadı.

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