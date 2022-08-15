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  4. TEM'de kabus! Yolcu otobüsü alev alev yandı

TEM'de kabus! Yolcu otobüsü alev alev yandı

Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan yolcu otobüsü alev alev yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken yolcu otobüsü tamamen kullanılamaz hale geldi.

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