Anasayfa Video Galeriler Gündem TEM'de kabus! Yolcu otobüsü alev alev yandı TEM'de kabus! Yolcu otobüsü alev alev yandı 15 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 08:50 Bolu’da, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan yolcu otobüsü alev alev yandı. Olayda can kaybı yaşanmazken yolcu otobüsü tamamen kullanılamaz hale geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f9de9b5972443c467e04a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şiddetli yağış Bursa'yı vurdu; yollar göle döndü Balayına gitmek varken... Damat ile gelin öyle bir şey yaptı ki! İşçilerin dış sırası kavgası kanlı bitti! ''Millet İttifakı kazanırsa bu ülkenin Suriye'ye dönmeyeceğini garanti edemem'' Köprüde eylem yapan işçiler gözaltına alındı Bu görüntüleri ''Erdoğan’a gönderin görsün'' diyerek paylaştı Plajda Türk Bayrağı'na saldırı! Bayrağı indirip denize attı Pereira basın toplantısında çılgına döndü İnternete otomobilinin satılık ilanını koymuştu, beyninden vurulmuşa döndü