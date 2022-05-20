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TikTok videosu çekmek için ormanı yaktı

Pakistan'da 11 milyon takipçisi bulunan Humaira Asghar isimli sosyal medya kullanıcısının video çekmek için ormanı yaktığı iddia edildi.

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