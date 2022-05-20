Anasayfa Video Galeriler Gündem TikTok videosu çekmek için ormanı yaktı TikTok videosu çekmek için ormanı yaktı 20 Mayıs 2022 Cuma Saat: 08:45 Pakistan'da 11 milyon takipçisi bulunan Humaira Asghar isimli sosyal medya kullanıcısının video çekmek için ormanı yaktığı iddia edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62872af08375425ad07a3293" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan ''Japon atasözü'' demişti, meğer öyle değilmiş Ayşe Çağırır Dünya Boks şampiyonu oldu Haluk Levent yere yatıp sokak köpeğine sarıldı, konser alanı yıkıldı Bush'un bu açıklaması viral oldu Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı için sürpriz açıklama İmamoğlu'ndan gençlere müjde! Ücretsiz dağıtılacak! 1919 genç 19 Mayıs'ta Zeybek oynayıp Atatürk'ün imzasıyla siluetini oluşturdu Elleriniz kırılsın be! Köpeğe iğrenç işkence 19 Mayıs'ta Atatürk'e küstah saldırı! Posterlerini yırttılar