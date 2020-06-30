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  3. 30 Haziran 2020 17:40

''Topkapı Sarayı'nda restorasyon rezaleti'' iddiasına yanıt geldi

Topkapı Sarayı'da yapılan restorasyon çalışmasında tarihi yapıya zarar verildiği iddiasıyla ilgili Milli Saraylar İdaresi'nden açıklama geldi.

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