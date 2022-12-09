Anasayfa Video Galeriler Gündem Tren istasyonunda korkunç an kamerada Tren istasyonunda korkunç an kamerada 09 Aralık 2022 Cuma Saat: 10:40 Hindistan’da tren istasyonunda görevli bilet denetçisi, yüksek gerilim hattından kopan bir elektrik kablosunun üzerine düşmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Denetçi, bayılarak rayların üzerine düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6392e66caf609f5fee29a147" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine dev operasyon Karamollaoğlu'ndan tepki çekecek çocuk gelin açıklaması Bekçiler kokudan şüphelendi, evden çıkanlar şoke etti Kabus geri döndü: 13 bin kuş itlaf edildi Rusya'da AVM'de yangın! Ölü ve yaralılar var 90 yaşındaki kadın banka soygununu böyle engelledi TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan asgari ücret açıklaması Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda petrol bulundu Solucan gübresi üreten girişimci siparişlere yetişemiyor