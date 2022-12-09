  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Tren istasyonunda korkunç an kamerada

Tren istasyonunda korkunç an kamerada

Hindistan’da tren istasyonunda görevli bilet denetçisi, yüksek gerilim hattından kopan bir elektrik kablosunun üzerine düşmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Denetçi, bayılarak rayların üzerine düştü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da yasa dışı bahis çetesine dev operasyon
Karamollaoğlu'ndan tepki çekecek çocuk gelin açıklaması
Bekçiler kokudan şüphelendi, evden çıkanlar şoke etti
Kabus geri döndü: 13 bin kuş itlaf edildi
Rusya'da AVM'de yangın! Ölü ve yaralılar var
90 yaşındaki kadın banka soygununu böyle engelledi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu'ndan asgari ücret açıklaması
Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda petrol bulundu
Solucan gübresi üreten girişimci siparişlere yetişemiyor