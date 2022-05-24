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  4. Tuğba Ekinci cesur kıyafeti, kusursuz fiziği ve kalça dansıyla gençlere meydan okudu!

Tuğba Ekinci cesur kıyafeti, kusursuz fiziği ve kalça dansıyla gençlere meydan okudu!

'O şimdi asker' şarkısıyla ünlenen Tuğba Ekinci, sahnede cesur kıyafeti ve cüretkar dans gösteriyle adeta gençlere meydan okudu.

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