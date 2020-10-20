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  3. 20 Ekim 2020 18:00

Tunce Nehri'nde sular çekildi, rezalet ortaya çıktı

Tunca Nehri'nin debisi düşünce daha önce nehre atılan çöplerde ortaya çıktı. Suyun içerisinde yer alan koltuk, otomobil lastiği ve çöpler vatandaşların tepkisine neden oldu.

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