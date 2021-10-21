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Türkiye’nin en pahalı yolu

Çalışmaları 2007 yılında başlayan ve ikinci etabında çalışmaların sürdüğü "Türkiye’nin en pahalı yol projesi" havadan görüntülendi.

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