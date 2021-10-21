Anasayfa Video Galeriler Gündem Türkiye’nin en pahalı yolu Türkiye’nin en pahalı yolu 21 Ekim 2021 Perşembe Saat: 15:55 Çalışmaları 2007 yılında başlayan ve ikinci etabında çalışmaların sürdüğü "Türkiye’nin en pahalı yol projesi" havadan görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6171633a7610fc1ab2147433" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Best Model'de ahlaksız teklif'' tartışması büyüyor! Canlı yayın fena karıştı! ''Takside unutulan para dolu çanta'' olayı taksicilerin oyunu çıktı 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı Rize'deki heyelan kamerada CHP'li Altay TBMM'de konuştu: ''Cumhurbaşanı'nı enflasyona ezdirmeyin çok ayıp'' Haber bülteninde büyük skandal! Cinsel içerikli film yayınladılar Konya'daki katliamda istenilen ceza belli oldu Av tüfeğiyle eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı Van peş peşe depremlerle sarsıldı