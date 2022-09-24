Anasayfa Video Galeriler Gündem Twitch canlı yayında cinsel ilişki rezaleti Twitch canlı yayında cinsel ilişki rezaleti 24 Eylül 2022 Cumartesi Saat: 09:05 Sosyal medya platformu Twitch'te canlı yayında sevgilisi ile cinsel ilişkiye giren bir sosyal medya fenomeni, Twitch tarafından platformdan ömür boyu men edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/632e9e1b4a340332d86732f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Biden'dan canlı yaynda kadın öğretmen için skandal ifade Diyarbakır'da kıyafeti otobüsün kapısına sıkışan kadın hayatını kaybetti Marmaris'te yangının acı bilançosu açıklandı Erdoğan'dan muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı yanıtı: ''Onların derdi bizi niye gersin?'' Oh içimizin yağları eridi! Kadına şiddete, tekme tokat dayak! İstanbul'daki 1,5 milyon Euro'luk Sırp çete infazı kamerada! 57 bin TL’lik cep telefonunu almak için kuyruğa girdiler İzmir'de korkutan yangın! Alevler fabrikayı sardı Mansur Yavaş'ın vatandaşla diyaloğu gündem oldu