Twitch canlı yayında cinsel ilişki rezaleti

Sosyal medya platformu Twitch'te canlı yayında sevgilisi ile cinsel ilişkiye giren bir sosyal medya fenomeni, Twitch tarafından platformdan ömür boyu men edildi.

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