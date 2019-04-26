Uçağı rötar yapınca hakaret üstüne hakaret savurdu
26 Nisan 2019 11:40
Uçağı rötar yapınca hakaret üstüne hakaret savurdu
İstanbul Havalimanı’nda uçağı rötar yapınca görevlilere hakaret eden kadın yolcu, tepki topladı. Kadın yolcunun hakarete varan tepkisi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Havalimanı’na iç hat uçuşu için gelen bir kadın yolcu, uçağı rötar yapınca çılgına döndü. Uçağın kapısında yer hizmeti görevlisine tepki gösteren kadın yolcu, hakaret etmeye başladı. O...