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  3. 21 Mart 2018 11:14

Vali Zülfikar Kılıcı'yla veda etti !

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, 18 Mart şehitleri anma günü için Çanakkale'ye giden bir grup genci uğurlamak için elinde Zülfikar Kılıcı ile valilik binasının çatısına çıktı. Şentürk yaş haddi nedeniyle dün emekliye ayrıldı.

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