Anasayfa Video Galeriler Gündem Vatandaş ucuz iPhone'u buldu! Sınır kapısına hücum ettiler Vatandaş ucuz iPhone'u buldu! Sınır kapısına hücum ettiler 27 Kasım 2022 Pazar Saat: 20:20 Son dönemde Iphone telefonlarının Gürcistan'da Türkiye'ye göre daha uygun fiyatla satılması nedeniyle Türkiye'den Gürcistan'a yönelik bir telefon turizmi hareketliliği yaşanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63839c7282b2a02f826eb2b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'ın yeni seçim şarkısı Kıraç'tan geldi İstanbul'da yürüyüş yapmak isteyen kadınlara yine gözaltı Bir sokak röportajcısı daha gözaltında Bartın'da ırmak suyu yükseldi; yol çöktü Fatih Terim'in annesine veda! Futbol ve siyaset dünyası cenazeye akın etti İndirimi duyunca adeta gözleri döndü! İzdihamda 2 kadın hastanelik oldu İstanbul'un göbeğinde dehşet! Para istedikleri kişileri dövüp bıçakladılar ''İcralık araç'' çetesinden akıl almaz vurgun Yine bir yolcu otobüsü kabusu! Çok sayıda yaralı var