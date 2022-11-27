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  4. Vatandaş ucuz iPhone'u buldu! Sınır kapısına hücum ettiler

Vatandaş ucuz iPhone'u buldu! Sınır kapısına hücum ettiler

Son dönemde Iphone telefonlarının Gürcistan'da Türkiye'ye göre daha uygun fiyatla satılması nedeniyle Türkiye'den Gürcistan'a yönelik bir telefon turizmi hareketliliği yaşanıyor.

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