Yabancı uyruklu sığınmacıdan parkta skandal görüntü!

Yabancı sığınmacıların Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam ederken yabancı uyruklu kişinin İstanbul'da bir çocuk parkında çekilen videosu tepkilere neden oldu.

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