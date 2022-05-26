  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Yabancı uyruklu sığınmacıdan parkta skandal görüntü!

Yabancı uyruklu sığınmacıdan parkta skandal görüntü!

Yabancı sığınmacıların Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam ederken yabancı uyruklu kişinin İstanbul'da bir çocuk parkında çekilen videosu tepkilere neden oldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Külliye'de ilginç anlar! Erdoğan'ın şaşkınlığı yüzüne yansıdı
Kadın cinayeti zanlısından şoke eden savunma
Yer: İstanbul... Simidin fiyatını duyunca fırıncıyı dövdü
Yine İzmir, yine camiden müzik yayını!
Merkez Bankası Mayıs 2022 faiz kararını açıkladı
Fotoğraflar Türkiye'den! ''Yaz beklerken kışı yaşıyoruz''
İzmir Körfezi'nde korkutan görüntü! Marul tarlasına döndü
Mühendis ofisinde ölü bulundu! İçeriye özel kıyafetle girildi
İzleyici Yeşilçam'ın gerçek ''Erşan Kuneri''sini buldu!