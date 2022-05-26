Anasayfa Video Galeriler Gündem Yabancı uyruklu sığınmacıdan parkta skandal görüntü! Yabancı uyruklu sığınmacıdan parkta skandal görüntü! 26 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 14:40 Yabancı sığınmacıların Türkiye'deki varlıkları tartışılmaya devam ederken yabancı uyruklu kişinin İstanbul'da bir çocuk parkında çekilen videosu tepkilere neden oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628f673647ecf06b660964d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Külliye'de ilginç anlar! Erdoğan'ın şaşkınlığı yüzüne yansıdı Kadın cinayeti zanlısından şoke eden savunma Yer: İstanbul... Simidin fiyatını duyunca fırıncıyı dövdü Yine İzmir, yine camiden müzik yayını! Merkez Bankası Mayıs 2022 faiz kararını açıkladı Fotoğraflar Türkiye'den! ''Yaz beklerken kışı yaşıyoruz'' İzmir Körfezi'nde korkutan görüntü! Marul tarlasına döndü Mühendis ofisinde ölü bulundu! İçeriye özel kıyafetle girildi İzleyici Yeşilçam'ın gerçek ''Erşan Kuneri''sini buldu!