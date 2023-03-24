Anasayfa Video Galeriler Gündem Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı 24 Mart 2023 Cuma Saat: 16:55 Yenide Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Yeniden Refah Partisi temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünün YSK'ya teslimine katıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641dabc92957ca1c946af8c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR HÜDA-PAR: AK Parti listelerinden seçime katılacağız İstanbul'da adliye önünde silahlı saldırı; yaralılar var 4 katlı yüzen saray İstanbul'a demirledi! İçinde yok yok Balyoz davasında Çetin Doğan'a hapis cezası Hırka-i Şerif ziyarete açıldı İstanbul'da vahşet! Taşla öldürdü, cesedini parçalayıp buzdolabına koydu Milletvekili adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi! O anlar kamerada Apartmanda 4 saat süren pitbull dehşeti Bu da Ramazan yasağı! Bu mahalleye davulcunun girmesi yasak!