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Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı

Yenide Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Yeniden Refah Partisi temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın ittifak protokolünün YSK'ya teslimine katıldı.

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