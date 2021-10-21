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  4. Zafer Partisi Lideri Özdağ, Esenler Belediyesi’nin Suriyeliler için verdiği şöleni protesto etti

Zafer Partisi Lideri Özdağ, Esenler Belediyesi’nin Suriyeliler için verdiği şöleni protesto etti

Zafer Partisi bugün Esenler Belediyesi önüne giderek, Esenler Belediyesi’nin belediye kaynakları ile Suriyelilere İsveç’ten getirttikleri Lübnan asıllı şarkıcı ile verdikleri konseri protesto etti.

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