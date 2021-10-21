Anasayfa Video Galeriler Gündem Zafer Partisi Lideri Özdağ, Esenler Belediyesi’nin Suriyeliler için verdiği şöleni protesto etti Zafer Partisi Lideri Özdağ, Esenler Belediyesi’nin Suriyeliler için verdiği şöleni protesto etti 21 Ekim 2021 Perşembe Saat: 21:15 Zafer Partisi bugün Esenler Belediyesi önüne giderek, Esenler Belediyesi’nin belediye kaynakları ile Suriyelilere İsveç’ten getirttikleri Lübnan asıllı şarkıcı ile verdikleri konseri protesto etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6171ae39ddc70b13e135bb43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Afrika değil, Türkiye! Evden kaçan maymun ortalığı birbirine kattı Habertürk canlı yayınında dikkat çeken tepki Erdoğan açıkladı, su faturalarında yeni dönem başlıyor Angola Başbakan konuşurken, bakın Erdoğan ne tepki verdi Türkiye’nin en pahalı yolu ''Best Model'de ahlaksız teklif'' tartışması büyüyor! Canlı yayın fena karıştı! ''Takside unutulan para dolu çanta'' olayı taksicilerin oyunu çıktı 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı Rize'deki heyelan kamerada