13 bin Büyükçekmeceli iftar sofrasında buluştu!

Büyükçekmece Belediyesi’nin geleneksel olarak her yıl Ramazan ayında düzenlediği ''Büyük Halk İftarı'' bu yıl rekor bir katılımla gerçekleşti.

Büyükçekmece Belediyesi’nce geleneksel hale getirilen “Büyük Halk İftarı” bu yıl yaklaşık 13 bin kişiyi iftar sofralarında buluşturdu. Semazen gösterisinin ve Altın Kızlar grubu sahne aldığı iftar programında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gönderdiği video mesaj dakikalarca alkışlandı.

İmamoğlu’nun mesajı büyük bir coşkuyla alkışlandı

Büyükçekmece Belediyesi tarafından uzun yıllardır yapılan ve gelenekselleşen “Büyük Halk İftarı” programı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Programa Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve 13 bin Büyükçekmeceli katıldı. İftar öncesi semazen gösterisinin ardından Altın Kızlar grubu sahne aldı. Yoğun programı nedeniyle iftara katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun video mesajı ise salonu dolduran Büyükçekmeceliler tarafından büyük bir coşkuyla alkışlandı.

“Bundan daha güzel bir şey olamaz”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Bu yıl da Büyükçekmece ailemizle büyük bir iftarın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükçekmece’de her ramazan ayında TÜYAP Fuar Merkezi’nin en büyük salonunda binlerce kişi ile iftar yapmanın mutluluğunu defalarca yaşadık. Bu akşam da onu yaşıyoruz. Ramazan ayı İslam alemine, insanlığa huzur, mutluluk getirsin. Pazar günü yapılacak olan seçimler ülkemize, milletimize hayırlar getirsin. Ülkemizin önünü açsın. Bu güzel gecede bizimle beraber olan bütün Büyükçekmece ailemize şükranlarımı sunuyorum. Şunu da belirtmem lazım, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’ni TÜYAP Yönetim Kurulu ile birlikte Büyükçekmece’ye biz getirdik. Eğer bu imkanlar olmasa biz bu imkanı sağlayamazdık. 13 bin kişilik salon bulmak kolay değil. Bu akşam da Büyük Büyükçekmece ailemiz ile yine Ramazan ayının güzelliklerini paylaşıyoruz. Bundan daha güzel bir şey olamaz. İşte Ramazanın güzelliği ve nasıl bir sosyal ve dini faaliyet olduğunu, toplumun bir araya gelmesi, birbirini kucaklaması Ramazanın ayının güzelliklerindendir. Ramazan ayı birleştiricidir ve bütünleştiricidir. Çevremizdeki ekonomik durumu iyi olmayan insanlara yardım etmeliyiz. Komşumuz aç yatarken biz tok yatamayız. Biz çünkü Müslüman Türk milletiyiz. Allah tekrar nice güzel ramazanlarda buluşmamızı nasip eylesin” dedi.