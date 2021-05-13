Adana Büyükşehir’den ihtiyaç sahiplerine sosyal destek

Adana Büyükşehir Belediyesi ihtiyacı alan vatandaşlara, Ramazan Bayramı öncesinde alışveriş kartı dağıttı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Derman ekiplerince bebek bakım seti dağıtımı da yapıldı. Başkan Zeydan Karalar, derslerine katılamadığını söyleyerek kendisinden destek isteyen tarım işçisi ailenin 9 yaşındaki kızı M.Y’ye tablet ve internet gönderdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyacı olan vatandaşlara giyecek alışveriş kartı dağıttı. Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile derman ekipleri, içinde ıslak mendil, şampuan, pudra ve sabun bulunan bebek bakım seti dağıtımı da gerçekleştirdi.

Gıda kolisi dağıtımında tespit edilen, sosyal medya aracılığıyla başvuru yapan ve çeşitli kaynaklar aracılığıyla blirlenen, ilk etapta 2 bin ihtiyaç sahibi aileye giysi alışveriş kartı dağıtıldı.

TARIM İŞÇİSİ 9 YAŞINDAKİ KIZ ÖĞRENCİYE TABLET VE İNTERNETİ TESLİM EDİLDİ

Adana’da ailesiyle birlikte tarım işçiliği yapan 9 yaşındaki M.Y, babasının cep telefonunu satmak zorunda kaldığını ve bu yüzden internet üzerinden derslere katılamadığını, matematiği çok sevdiğini, öğretmen olmak istediğini sosyal medya aracılığıyla duyurmuştu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, güneş altında soğan hasadı yapan küçük kızın çağrısına kulak verdi.

Başkan Zeydan Karalar, “Güzel kızım, sen yeter ki o güzel hayallerinden vazgeçme. Bütün tabletler sana feda olsun. Derslerinden geri kalmaman için tableti ve interneti sana en kısa sürede ulaştıracağız” dedi.

Okuma hevesi soğan tarlasında çalışırken dahi azalmayan M.Y’ye Adana Büyükşehir Belediyesi Derman ekipleri tablet ve internet ulaştırdı.

Çadırda yaşayan 6 çocuklu aileye ayrıca giyecek alışveriş kartı ve market kartı verildi.