Ankara Büyükşehir Belediyesi Nevruz Bayramı'nı türkülerle kutladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ''21 Mart Nevruz Bayramı'' etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Sabahat Akkiraz, Zeynep Başkan, Özgür Can Çoban ve Hüseyin Uğurlu’yu Başkentlilerle buluşturdu. Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen Nevruz Konseri’nde ateş yakma geleneği de unutulmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “21 Mart Nevruz Bayramı” etkinlikleri kapsamında Başkentlileri “Nevruz Konseri” ile buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Spor Salonu’nda Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Sabahat Akkiraz, Zeynep Başkan, Özgür Can Çoban ve Hüseyin Uğurlu’nun verdiği konsere ev sahipliği yaptı.

BAHARIN GELİŞİ TÜRKÜLERLE RENKLENDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Hüseyin Özcan, Sercan Çığgın ve Berkay Gökçınar ile Meclis Üyesi Ali Turgut, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt ve Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan’ın da katıldığı konsere Başkentliler de yoğun ilgi gösterdi.

Baharın gelişini sembolize eden Nevruz Bayramı öncesi gerçekleştirilen konserde ünlü sanatçılar performanslarıyla ve seslendirdikleri türkülerle 7’den 70’e vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Nevruz Bayramını Başkent’te türküseverler ile kutluyor olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden sanatçılar ise düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Sabahat Akkiraz:“Mansur Başkan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu anlamlı etkinliklerde bulunmaktan çok hoşnutum.”

-Özgür Can Çoban: “Bu Ankara’nın müthiş soğuğunda bizi yalnız bırakmayan Ankaralı dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Herkesin baharının en güzel şekilde geçmesini diliyorum.”

-Zeynep Başkan: “Çok heyecanlıyım. Ankara’da olmak çok onur verici. Nevruz kutlamaları baharın gelişini simgeliyor. Bahar bereket demek çünkü asırlardır kutlanan bir bayram. Bizler de Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla bu güzel kutlu günü vatandaşlarımızla kutlayacağız.”

-Hüseyin Uğurlu: “Nevruz kardeşliğin, dostluğun, birlikteliğin bir günü ve baharın sevinci… Ne mutlu ki böylesi bir etkinliğe katılıyoruz. Halkımızla ve türkülerimizle iç içe bu coşkuyu yaşayacağız.”

ATEŞ YAKMA GELENEĞİ

Nevruz Bayramı’nın simgesi olan ateş yakma geleneği de unutulmadı ve konser öncesi Atatürk Spor Salonu’nun bahçesinde ateş yakıldı.

Ünlü sanatçıların türkülerine coşkuyla eşlik eden ve piste inerek oynayan Başkentliler, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından halka açık olarak gerçekleştirilen konser için şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Burcu Bal: “Böyle bir etkinliğin yapılmasından dolayı öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Nevruzu, bahar bayramını konserle karşılamak mutluluk verici. Eğleniyor ve motive oluyoruz.”

-Fatma Varol: “Bu tip etkinliklerle kaynaşmamız çok güzel. Uzun zamandır konserlere gelemedik, bu ortam bizim için çok eğlenceli oluyor.”

-Senem Atlı: “Değerlerimizin kaybolmaması adına çok mutluyuz. Bu etkinlikler bizim için umut verici.”