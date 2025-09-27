Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden arıcılıkta kışlatma eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üreticileri desteklemeye ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkentlilere sağlıklı ve kaliteli bal ulaştırılması amacıyla üreticilere “Arılarda Sonbahar Bakımı ve Kışlatma Eğitimi” verildi.

Gençlik Parkı Necip Fazıl Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte; koloni yönteminde bilimsel esaslar, Varroa Tropilaelaps ve Nosema ile mücadele yöntemleri, Oksalik Asit ve Formik Asit uygulamaları, bal hasadı sonrasında depolama önlemleri ve mum güvesi kontrolü, arı kuşundan kaynaklanan zararlara yönelik, arı ve arıcılığı etkileyen önemli noktalar üzerinde duruldu.

“ARIYA VE DOĞAYA YAPILAN YATIRIM, GELECEĞE YAPILAN YATIRIMDIR”

Eğitimin açılış konuşmasını gerçekleştiren Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, ABB’nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticilere yeni gelir kapıları açmak amacıyla birçok eğitim ve destek programı düzenlediğini belirterek “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak başlattığımız arıcılık eğitim programlarıyla sadece bir meslek grubunun değil, aynı zamanda doğayı, geleceğimizi desteklemiş oluyoruz” dedi.

Arıcılık için en kritik dönemin kış sezonu olduğunu vurgulayan Uysal, şöyle konuştu:

“O yüzden bu kışlanma eğitiminin kritik bir öneme sahip olması nedeniyle bu eğitimi düzenlemiş bulunuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler üreticinin yanında olmayı, sizlerin emeğini değerli kılmayı kendimize bir önem akdediyoruz. Bu eğitim sayesinde arıcılığa ilgi duyan vatandaşlarımız modern teknikleri öğrenme imkânı bulacak, üretim süreçlerinde verimliliği artırma şansına sahip olacaklardır. Böylece hem şehrimizin kırsal bölgelerinde ekonomik canlanmaya bir katkı sağlamış olacağız hem de üretim modelini desteklemiş olacağız. Biliyoruz ki, arıya, doğaya yapılan her yatırım, geleceğe yapılan bir yatırımdır.”

2025 YILINDA 66 BİN KG FON ARI YEMİ DESTEĞİ ÜRETİCİLERE ULAŞTI

Koloni sağlığının güçlendirilmesi, kovan başı verimin artırılması gibi bilimsel araştırma ve uygulamalardan yararlanarak üretim çeşitliliğinin desteklenmesi amacıyla kapsamlı bir AR-GE çalışması belirlediklerini ifade eden Hayvancılık Hizmetleri Şube Müdürü Nurgül Söğüt ise şunları kaydetti: “Arıcılık Araştırma, Üretim Ve Eğitim Merkezi’mizde görev yapan uzman ekiplerimiz, yürütülen tüm çalışmaları eğitim ve yayın materyallerine dönüştürerek bilimin ışığını üreticiyle buluşturmakta sektörümüzün gelişimine öncülük etmektedir. Sadece son bir yıl içerisinde, 2025 yılında, 1200 arıcımıza eğitim verdik. Ayrıca 2024 yılında 60 bin kg, 2025 yılında 66 bin kg fondan arı yemi desteğini siz değerli üreticilerimize ulaştırdık. Önümüzdeki süreçte de üretimin her aşamasında yanınızda olmaya devam edeceğiz.”

Düzenlenen etkinlikte eğitimci olarak yer alan Suat Musabeşeoğlu da “Burada, küresel iklim değişikliği sürecinde arıcılarımızın mevcut kolonilerini kaybetmemesi ve verimli bir şekilde arıcılık faaliyetlerini sürdürmeleri için teknik arıcılık eğitimleri gerçekleştiriyoruz. ATA Çiftliği Tarım Kampüsü’nde kurduğumuz Arıcılık Araştırma, Üretim ve Eğitim Merkezi’nde de bu eğitimleri uygulamalı boyuta taşımak için gayret göstereceğiz” dedi.

“ARICILIĞI BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE YAPMAMIZ GEREKİYOR”

“Arılarda Sonbahar Bakımı ve Kışlatma Eğitimi”ne katılan yerli üreticiler ise şöyle konuştu:

-Durmuş Ali Çulha: “Büyükşehir tarafından eğitim yılda bir defa hem burada veriliyor hem ilçe merkezinde veriliyor. Geçen yıl ülke genelinde çok arı kaybımız oldu, bu açıdan da eğitimden yararlanmamız iyi oldu. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.”

-Mustafa Karadayı: “Çok sayıda arımı doğa koşulları yüzünden kaybettim. Bu açıdan ve genel olarak aldığımız eğitim çok güzel oldu. Bilmediğimiz konuları öğreniyoruz.”

-Sedef Koç: “Bilmediğimiz konular hakkında bilgi almaya ve sorularımızı yöneltmeye geldik, hocamızın verdiği bilgilerden çok fazla yarar elde ettik.”

-Ahmet Aslan: “Bugün bizi sonbahar bakımı hakkında bilgilendiriyorlar. Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği bu hizmetlerden dolayı Mansur Başkan’ımıza çok teşekkür ediyoruz. Daha öncesinde bize bu kadar sahip çıkılmıyordu. Gölbaşı’nda kurulan sistemlerle daha iyilerinin de olacağına inanıyorum.”

-İsmail Aktaş: “Bu tür organizasyonlar bizim için çok önemli, arıcılık adına, camia adına. İnsanları bilinçlendirmek gerekiyor, bilinçli olarak arıcılık yapmamız gerekiyor. Mevsimlere göre nasıl hareket edeceğimize dair bilinçli olmamız önemli.”

-Hüseyin Abay: “Öncelikle Mansur Başkan ve ekibine böyle bir düzenleme yaptıkları için teşekkür ediyorum. Bizlere verdikleri fon desteği ve bilgi konusunda daha önce görmediğimiz çalışmaları Mansur Başkan sayesinde görmeye başladık. Bilgileri alıyoruz, elimizden geldiği kadar uygulamaya çalışıyoruz.”