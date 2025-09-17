  1. Anasayfa
Ankara Büyükşehir'in ATA Çiftliği BAKAP'ta silajlık mısır hasadı başladı

Ankara Büyükşehir'in ATA Çiftliği BAKAP'ta silajlık mısır hasadı başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ATA Çiftliği’nde mayıs ayında ekimi yapılan silajlık mısırın hasadı başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ATA Çiftliği’nde (BAKAP) mayıs ayında ekimi gerçekleşen silajlık mısırın hasadına başladı. Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yetiştirilen silajlık mısır, hasadın ardından hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine ücretsiz dağıtılacak.

 Üretimden depolamaya kadar titizlikle yürütülen süreçte; belediye ekipleri tarafından modern makine ve ekipmanlarla arazide biçimi yapılan mısırlar, paketleme alanında özel bir paketlemeyle olgunlaşma süreci için istiflenip depolanıyor.

Üretimden depolamaya kadar titizlikle yürütülen süreçte; belediye ekipleri tarafından modern makine ve ekipmanlarla arazide biçimi yapılan mısırlar, paketleme alanında özel bir paketlemeyle olgunlaşma süreci için istiflenip depolanıyor.

 AMAÇ HEM KENT EKONOMİSİNE HEM DE YERLİ ÜRETİCİYE KATKI SAĞLAMAK

Hayata geçirilen uygulamayla hem tarımsal üretime katkı sağlanırken hem de hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine ücretsiz olarak dağıtılan silajlık mısır ile üreticilerin girdi maliyetlerinin azalmasına destek veriliyor.

UYSAL: “İHTİYAÇ SAHİBİ KÜÇÜK AİLE İŞLETMELERİNE İLETİYORUZ”

ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Hüseyin Şemsi Uysal, yapılan hasada ilişkin şu bilgileri verdi: “ATA Çiftliği’nde 2024-2025 üretim sezonu sonunda elde ettiğimiz kaba yemle ilgili mısır silajı hasadında bulunuyoruz. Mısır silajı özellikle nişasta bakımından yoğun bir enerji içeriği sağladığı için kaba yem konusunda önemli bir yemdir. Gerek süt inekçiliği gerekse besi hayvanlarında kullanılıyor. Kendi imkânlarımızla, kendi tohumumuz ve arkadaşlarımızla ektiğimiz ürün, yaklaşık 120 gün sonra hasada gelmiş durumdadır. Mısır sapı koçanları ve yapraklarıyla biçilerek doğranıp, silajlık paketleme ünitelerimize getiriliyor. Burada paketlendikten sonra 500 kiloluk paketler hâlinde kendi depolarımızda biriktiriliyor ve ihtiyaç sahibi küçük aile işletmelerine bunu iletiyoruz.”

“BOŞ ARAZİLER ÜRETİME KAZANDIRILIYOR, SÜT VERİMİ ARTIYOR”

Uysal, kırsal kalkınma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, “Kaba yem konusunda oldukça önemli olan mısır silajını ekemeyen, ulaşamayan, su sorunu yaşayan çiftçilerimize önemli bir gelir kaynağı olmaktadır, maliyet girdilerini azaltıyoruz. Ürettiğimiz mısır silajlarını bu sene de sonbahar ayının son dönemlerinde dağıtmayı düşünüyoruz. Daha önce kadın aile işletmesi olan çiftçilerimize, genç çiftçilerimize, 60 yaşın üzerindeki çiftçilerimize çeşitli kıstaslar koyarak dağıtmıştık. Burada bütün amacımız arazilerimizin boş kalmaması, arazilerimizi ekerek mısır silajını üreticimizle tanıştırmak ve süt verimine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

