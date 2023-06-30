Ankara Büyükşehir'in yıkık teslim aldığı Altınpark Yüzme Havuzu'nun inşaası sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altınpark’ta bulunan ve 2011 yılında yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle çatısının çökmesinin ardından atıl hâle gelen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda başlattığı inşaat çalışmalarını sürdürüyor. 10 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak merkezde; yarı olimpik iki havuzun yanı sıra çocuk havuzu, spor salonu, fitness ve sauna bulunacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte yıllardır atıl durumda bulunan, bakımsızlık nedeniyle çürüyen ya da çeşitli nedenlerle zarar gören tesisleri ve spor komplekslerini yenileyerek Ankaralılarla buluşturmaya devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, 2011 yılında yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken ve atıl hâle gelen Altınpark Yüzme Havuzu’nu sil baştan inşa ediyor.

Çatısından dış cephesine, havuzlarından çevre düzenlemesine pek çok çalışmanın gerçekleştirildiği Altınpark Yüzme Havuzu ve Fitness Merkezi projesi yüzde 95 oranında tamamlandı.

YAVAŞ: “ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜYORUZ”

Altınpark Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “2011’den bu yana atıl durumda bulunan Altınpark Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Fitness Merkezi’ni yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 10 bin 500 metrekare alana sahip olacak merkezimizde yarı olimpik yüzme havuzları, çocuk havuzu, fitness ve sauna gibi çeşitli hizmetleri yaz sonunda vatandaşlarımızla buluşturmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

MODERN SPOR TESİSİ YAZ SONUNDA HİZMETE AÇILACAK

Çatısının çökmesinin ardından kaderine terk edilen eski havuzun yerine inşa edilen yeni tesis 10 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak.

Tesiste; 25 metre uzunluk ve 12,5 metre genişliğe sahip 2 yarı olimpik yetişkin havuzu, 13 metre uzunluğunda ve 6,5 metre genişliğinde 2 çocuk havuzu, macera duşu, spor salonu, sauna, fitness, buhar odası ve kafeteryanın yer alacağı yeni tesisin 2023 yılının yaz aylarında tamamlanarak Başkentlilerin hizmetine açılması planlanıyor.