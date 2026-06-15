Ankara Kalesi hafta sonu kültür ve sanatın merkezi oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara Kalesi’nde düzenlediği Kale Şenlikleri, 40’a yakın etkinlikle binlerce Başkentliyi bir araya getirdi. Konserlerden çocuk etkinliklerine, atölyelerden söyleşilere kadar birçok programa ev sahipliği yapan Ankara Kalesi, iki gün boyunca kültür ve sanatın merkezi oldu. Kale Şenlikleri’ne yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara Kent Konseyi (AKK) ve Kale Meclisi iş birliğiyle düzenlenen Kale Şenlikleri, iki gün boyunca Ankara Kalesi’nde renkli görüntülere sahne oldu. “Şenlik Kale’de, Sanat Her Köşede” mottosuyla gerçekleştirilen organizasyonda Başkentliler; konserlerden çocuk etkinliklerine, atölyelerden söyleşilere kadar yaklaşık 40 farklı etkinlikle buluştu.

KALE MEYDANI FESTİVAL ALANINA DÖNÜŞTÜ

Ankara’nın tarihi ve kültürel mirasının simgelerinden Ankara Kalesi’nde düzenlenen şenlikler, kortej yürüyüşüyle başladı. Şenlik boyunca Kale Meydanı’nda sahnelenen gösteriler ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Ankara Kulübü Derneği Seymenler ve Bacıerenler gösterilerinin yer aldığı programlarda Kent Orkestrası konserleri, Mehter Takımı gösterileri, meddah anlatıları ve Karagöz-Hacivat gösterileri izleyicilerle buluştu.

Çocuklar için sahnelenen “Minik Bulut Minnak” oyunu ve gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler de şenliğin ilgi gören programları arasında yer aldı. Şenliklerin ikinci günü sahne alan Daphne Kadın Korosu ise performansıyla büyük beğeni topladı.

SANAT, TARİH VE KÜLTÜR KALE’DE BULUŞTU

Şenlik kapsamında düzenlenen söyleşilerde Ankara’nın tarihi ve kültürel değerleri ele alındı. Sakaryamm Derneği ve Gordion Vakfı iş birliğiyle Emin Antik Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Antik Çağ’dan Sakarya’ya; Düğümün Çözüldüğü Yer” söyleşisi ile Rahmi M. Koç Müzesi’ndeki “Ankara ve Ankara Kalesi’ndeki Geleneksel Evlerin Mimari Elemanları, Yapım Teknikleri ve Evlerden Örnekler” başlıklı söyleşi katılımcılardan ilgi gördü.

ÇOCUKLAR ATÖLYELERDE YARATICILIKLARINI SERGİLEDİ

Şenlik süresince düzenlenen kukla yapım ve karikatür atölyelerinde çocuklar hem eğlendi hem de üretme fırsatı buldu. Pilavoğlu Han’da gerçekleştirilen seramik atölyesi de sanatseverlerin ilgisiyle karşılaştı.

Etkinliklere müzeler de özel programlarla katıldı. Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’nde düzenlenen satranç turnuvası büyük heyecana sahne olurken, Erimtan Müzesi’nde gerçekleştirilen rehberli turla katılımcılar Ankara’nın kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı buldu.

İki gün süren etkinliklere Başkentlilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi. Hafta sonunu tarihle iç içe, eğlenceli ve ücretsiz aktivitelerle değerlendiren ziyaretçiler şunları söyledi:

-Özgül Altan: “Bizim özel bir kutlamamız oldu ama bugüne denk gelmesi çok güzel oldu, hareket oldu. 90 kadar arkadaşımızla toplandık çoğu il dışından geldi. Ankara’yı tanıtırken bir destek oldu bu da bizim için. Bu bölgeyi iyi biliyorum. Ankara Kalesi’nin içindeki evlerin durumunu, yaşam biçimlerini çok net biliyorum. Bu kadar sene sonra çok güzel gelişmeler var, her anlamda. Memnunuz, başta Başkan’ımızdan memnunuz.”

-Hülya Küçükdemirci: “Çok güzel. Böyle halkı bir araya getirecek şenliklerin devamını diliyorum.”

-Ceyda Nur: “Ankara’ya ilk defa geldim. İlk gittiğim durak tabii ki Anıtkabir’di. Kalesi ayrı güzel, diğer yerleri ayrı güzel. Çok memnun kaldım. Etkinlikleri de bence çok eğlenceli. Sıkılmadım, kaç saattir buradayız.”

-Cumhur Abaoğlu: “Böyle etkinliklerin olması güzel. İnsanlar devamlı çalışıyorlar. Böyle etkinlikler olduğunda gelmeye çalışıyoruz. Mansur Başkan’a teşekkür ederim.”

-Hatice Hanım: “Çok güzeldi. Tam Ankara’yı yaşattık. Seymenler, oyun havaları, misket harikaydı. Biz de eşlik ettik. Harika bir gün oldu. Mansur Başkan’ımıza çok teşekkür ederiz böyle bir etkinlik düzenlediği için. Her şey çok güzel, çok eğlenceli.”

Meral Zengin: “Gezmeye geldik gayet güzel. Belediye’mize teşekkür ediyorum bu etkinliklerden dolayı. Güzel, keyif dolu günler geçirdim. Seviyorum buraya gelmeyi de.”

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