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Ankara'da Halk Ekmek ''Gel Al'' uygulamasıyla kargo ücretini kaldırdı

Ankara'da Halk Ekmek ''Gel Al'' uygulamasıyla kargo ücretini kaldırdı
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Ankara Halk Ekmek Fabrikası, vatandaşların ekonomik, hızlı ve kolay alışveriş yapabilmesi için yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikası yeni “Gel Al” kampanyası ile 25 çeşit glütensiz ürün, 147 çeşit unlu mamul ve yüzlerce kooperatif ürününü, kargo ücreti olmadan vatandaşlara sunuyor. Başkentlilerin daha ekonomik ve daha kolay alışveriş yapabilmeleri amacıyla hayata geçirilen kampanya sayesinde, Ankara’da yaşayan vatandaşlar, https://www.baskentmarket.com. tr/ adresinden verdikleri siparişleri 430 Halk Ekmek Büfesi veya 9 Başkent Market mağazasından ücretsiz teslim alabilecek. Halk Ekmek ve Başkent Market markalarına erişebilirliği artıracak kampanya ile hem kargo maliyeti ortadan kalkacak hem de alışveriş daha ekonomik hale gelecek.

KAMPANYADAN NASIL FAYDALANILACAK?

“Gel Al” kampanyasından yaralanmak isteyenler, Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın internet sitesinden sipariş verdikten sonra kargo seçeneği bölümünden kendilerine en yakın satış noktasını belirleyerek ücretsiz teslimat seçeneğini işaretleyebilecek. Siparişler ertesi gün seçilen büfeye ya da markete gönderilecek; vatandaşlar siparişlerini T.C. kimlik kartlarıyla kolayca teslim alabilecek.  

“VATANDAŞLAR SİPARİŞLERİNİ GÜVENLE TESLİM ALABİLECEK”

Ankara Halk Ekmek E-Ticaret Müdürü Mehmet Ertekin, uygulamanın amacının daha ekonomik alışveriş imkânı sunmak, e-ticaret kullanımını yaygınlaştırmak ve yerli üretimi doğrudan halka ulaştırmak olduğunu belirtti. Ertekin şunları kaydetti:

“Ankaralı vatandaşlarımız unlu mamullerimiz, kooperatif ürünleri veya glütensiz ürünlerden sepetlerini oluşturacaklar. Ödeme ekranlarına geldiklerinde 430 Halk Ekmek’ten kendilerine yakın olan büfeyi seçerek ya da Başkent Market mağazasını seçerek siparişlerini oluşturacaklar. Oluşturdukları siparişler, e-ticaret birim personellerimiz tarafından hazırlanıp, sevkiyat birimimize teslim edilecek. Kendi sevkiyat araçlarımızla büfelere veya Başkent Market mağazasına teslimini sağlayacağız. Halk Ekmek Büfe yetkililerimiz ya da Başkent Market personellerimiz, siparişi veren vatandaşlarımızı arayarak kargolarını teslim almalarını isteyecekler. Vatandaşlarımız yanında kimliklerini getirerek kargolarını güvenle teslim almış olacaklar. ‘Gel Al’ kampanyasının en büyük farkı, kargo ücreti ödemeden, kargolarını güvenle teslim alabilecek olmalarıdır.”   

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Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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