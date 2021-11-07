ASKİ Başkent'in altyapısının gelecek 30 yılını masaya yatırdı

ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara’nın gelecek 30 yılı için içme suyu, atık su (kanalizasyon) ve yağmur suyu yönetimini kapsayan “Master Plan” çalışmalarına hız verdi. ASKİ Genel Müdürlüğü “2. Vizyon ve Strateji Çalıştayı” düzenleyerek kuraklıkla mücadele başta olmak üzere Başkent’in altyapı sorunlarını ve izlenecek yol haritasını masaya yatırdı.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent Ankara’nın altyapısının gelecek 30 yılını belirleyecek olan “Master Plan” çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda “2. Vizyon ve Strateji Çalıştayı”na ev sahipliği yapan ASKİ Genel Müdürlüğü, kuraklıkla mücadeleden altyapı sorunlarına kadar birçok konuyu ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

MASTER PLAN HAZIRLIKLARI TAM GAZ

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu, Planlama, Koordinasyon ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Muhammed Ercan’ın da katıldığı çalıştayda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su işleri, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı uzman personeller ile Daire Başkanları yer aldı.

Master Plan çalışmaları hızlandırılırken 7 Nisan 2020’de yüklenici firmayla sözleşme imzalandığını ve 42 aylık bir iş programı belirlendiğini belirten Bozoğlu, “Bu iş programının 17 ayı aşkın süresini geride bıraktık. Önceki çalıştay toplantımızda kurumumuzun vizyon ve misyonunun belirlenmesine ilişkin önemli kararlara imza attık. Bugün de uzmanlardan oluşan 9 ayrı masada, 100 yakın ayrı konuda altyapımızın geleceğine ilişkin kararlar almayı planlıyoruz” dedi.

“TÜM DÜNYA KURAKLIK RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA”

“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de kuraklık riskiyle karşı karşıya. Her gün su adına önemli gelişmeler yaşanıyor ve ASKİ olarak biz de bu gelişmeleri yakından takip ediyor, hatta bu gelişmelere yön veriyoruz” diyen Bozoğlu, Paris Anlaşması’nı hatırlatarak şöyle konuştu:

“Paris Anlaşması’nın kabul edilmesiyle iklim değişikliğinin su kaynaklarına etkileri, su havzalarının korunması ve Master Plan çalışmaları kapsamında ASKİ olarak önceden başlanılmış olması bir fırsattır. Bu sebeple de su analizlerinin sürekli güncellenmesi ve gelişmeler doğrultusunda incelenmesi büyük önem arz ediyor. Bu çalıştaylar sayesinde de Başkent’in altyapısının 30 yıl sonrasına hizmet edecek önemli çalışmalara imza atacağız.”

ASKİ Planlama, Koordinasyon ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Muhammed Ercan da yaptığı konuşmada, geçen yıl düzenlenen “Acil İşler Çalıştay”ında kısa, orta ve uzun vadeli planlamaların yanı sıra vizyon-misyon belirleme çalışmaları yapıldığına dikkat çekerek, “Bu çalıştayda da kurumumuzun güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyarak, planlanan hedefe ulaşma noktasında yapılabilecekleri kapsamlı olarak tartışacağız ve kararlara varacağız” dedi.

30 YIL SONRASININ PLANLANMASI

Alan bakımından Türkiye’de ilk, büyüklük olarak da İstanbul’dan sonraki ikinci büyük su ve kanalizasyon idaresi olan ASKİ’nin, 5 milyon 600 bin kişiye hizmet veren bir kurum olduğunun altını çizen Ercan, “Hizmetlerimizi, şeffaf, hesap verebilir ilkeler çerçevesinde yürütüyoruz. Önümüzdeki 30 yılın sonunda Başkent nüfusunun 9,5 milyona ulaşacağı öngörüsü var. Biz de hedeflerimizi ve çalışmalarımızı bu nüfus oranına uygun şekilde sürdürüyoruz” diye konuştu.

Yüklenici firma sorumlusu Burçin Çetin ise kurulacak masalarda tartışılacak ve karara bağlanacak konulara ilişkin teknik bilgiler verirken ASKİ’nin kurum içindeki güçlü ve zayıf yönlerini, kurum dışında ise fırsat ve tehditleri, belirlenen 28 ayrı başlıkta ele alacaklarını söyledi.

Çalıştayda kurulan 9 ayrı masada “Yüzey Suyu, Yeraltı Suyu, Su Dağıtım Sistemleri, Atık Su ve Yağmur suyu Toplama Sistemleri, Atık Su Arıtımı ve Deşarjı, Kurumsal Yapı, Yasal Çerçeve Ekonomik Sorunlar, İçme Suyu Arıtımı” konuları tek tek ele alınırken analiz sonuçları da gözden geçirildi.

ASKİ’nin genç dinamik ve kalifiyeli personel varlığı, müşteri memnuniyetinin ve iş veriminin yüksek olması, yeni mevzuatlara adaptasyon süreci, yeniliklere ve teknolojik gelişimlere kısa sürede uyum sağlayabildiği tespitlerine yer verilen çalıştayda Anlaşması ile Master Plan’ın entegrasyonun önemine dikkat çekildi. Çalıştay sonunda ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, artan enerji bedelleri, iklim değişikliği, kuraklık ve tarımsal sulamanın artmasının önümüzdeki yıllarda ASKİ’nin mücadele edeceği önemli sorunlar arasında yer alacağı vurgulandı.