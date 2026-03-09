Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın sahurunu hal esnafıyla birlikte yaptı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sahurunu Balıkesir Meyve ve Sebze Toptancı Hali’nde; hal esnafı ve çalışanları ile çevre illerden ürün almak için gelen pazarcılarla birlikte yaptı.

Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın ayı Ramazan’da, 20 ilçenin her birinde iftarlarda hemşehrileriyle buluşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sahurlarda da hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ’ye (BATAŞ) bağlı Balıkesir Meyve ve Sebze Toptancı Hali’nde; hal esnafı ve çalışanları ile çevre illerden ürün almak için gelen pazarcılarla birlikte sahur yapan Başkan Ahmet Akın, kahvaltılık ikramların yanı sıra sahurda içlerini ısıtacak sıcacık çorbaları da elleriyle servis etti. 500’ün üzerinde katılımla gerçekleşen sahurun ardından Başkan Ahmet Akın, tüm hal esnafını tek tek ziyaret ederek hatırlarını sordu. Başkan Ahmet Akın’ı, sürekli olarak halkın içinde görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren hal esnafı da teşekkürlerini iletti.

“ÇİFTÇİMİZİN KAZANMASI DEMEK, BALIKESİR’İN KAZANMASI DEMEKTİR”

Mübarek Ramazan gecesinde sahur sofrasında hemşehrileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ahmet Akın “Balıkesir, tarımın ve üretimin şehridir. Bu topraklarda yetişen ürünler sadece Balıkesir’i değil, Türkiye’nin dört bir yanını besliyor. İşte, bu yüzden üreticimizin yanında olmak, onların emeğini korumak ve tarımımızı daha da güçlendirmek bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu noktada Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin tarım alanındaki önemli kuruluşlarından biri olan BATAŞ çok değerli bir görev üstleniyor. Amacımız; üreticimizin ürününü değerinde satabildiği, emeğinin karşılığını alabildiği ve geleceğe umutla bakabildiği bir tarım düzeni oluşturmaktır. Çiftçimizin kazanması demek, Balıkesir’in kazanması demektir. Bizler üretimin, dayanışmanın ve paylaşmanın gücüne inanıyoruz. BATAŞ’ımızla da bu gücü, hemşehrilerimiz için kullanıyoruz.” dedi.

“ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Uyguladıkları ürün alım ve çiftçiye destek programlarıyla “Zengin toprakların fakir çiftçileri olmasın.” diye çabaladıklarını vurgulayan Başkan Ahmet Akın “Ramazan ayı da tam olarak bunu hatırlatan bir aydır. Paylaşmanın, birlik olmanın ve birbirimize destek olmanın kıymetini yeniden hatırlıyoruz. İnanıyorum ki Balıkesir’de üretim daha da büyüyecek, çiftçimiz daha güçlü olacak ve bu güzel şehir tarımda örnek bir şehir haline gelecek. Biz de her zaman üreticimizin yanında olmaya, onların emeğini büyütmeye devam edeceğiz. Balıkesir’in derdiyle dertlenen herkesle iş birliği içinde çalışıyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin, sofralarımızdan bereketi eksik etmesin. Ramazanımız mübarek olsun.” diye konuştu.