  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın sahurunu hal esnafıyla birlikte yaptı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın sahurunu hal esnafıyla birlikte yaptı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın sahurunu hal esnafıyla birlikte yaptı
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sahurunu Balıkesir Meyve ve Sebze Toptancı Hali’nde; hal esnafı ve çalışanları ile çevre illerden ürün almak için gelen pazarcılarla birlikte yaptı.

Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve dayanışmanın ayı Ramazan’da, 20 ilçenin her birinde iftarlarda hemşehrileriyle buluşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sahurlarda da hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ’ye (BATAŞ) bağlı Balıkesir Meyve ve Sebze Toptancı Hali’nde; hal esnafı ve çalışanları ile çevre illerden ürün almak için gelen pazarcılarla birlikte sahur yapan Başkan Ahmet Akın, kahvaltılık ikramların yanı sıra sahurda içlerini ısıtacak sıcacık çorbaları da elleriyle servis etti. 500’ün üzerinde katılımla gerçekleşen sahurun ardından Başkan Ahmet Akın, tüm hal esnafını tek tek ziyaret ederek hatırlarını sordu. Başkan Ahmet Akın’ı, sürekli olarak halkın içinde görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren hal esnafı da teşekkürlerini iletti.

“ÇİFTÇİMİZİN KAZANMASI DEMEK, BALIKESİR’İN KAZANMASI DEMEKTİR”

Mübarek Ramazan gecesinde sahur sofrasında hemşehrileriyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Ahmet Akın “Balıkesir, tarımın ve üretimin şehridir. Bu topraklarda yetişen ürünler sadece Balıkesir’i değil, Türkiye’nin dört bir yanını besliyor. İşte, bu yüzden üreticimizin yanında olmak, onların emeğini korumak ve tarımımızı daha da güçlendirmek bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Bu noktada Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin tarım alanındaki önemli kuruluşlarından biri olan BATAŞ çok değerli bir görev üstleniyor. Amacımız; üreticimizin ürününü değerinde satabildiği, emeğinin karşılığını alabildiği ve geleceğe umutla bakabildiği bir tarım düzeni oluşturmaktır. Çiftçimizin kazanması demek, Balıkesir’in kazanması demektir. Bizler üretimin, dayanışmanın ve paylaşmanın gücüne inanıyoruz. BATAŞ’ımızla da bu gücü, hemşehrilerimiz için kullanıyoruz.” dedi.

“ÜRETİCİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Uyguladıkları ürün alım ve çiftçiye destek programlarıyla “Zengin toprakların fakir çiftçileri olmasın.” diye çabaladıklarını vurgulayan Başkan Ahmet Akın “Ramazan ayı da tam olarak bunu hatırlatan bir aydır. Paylaşmanın, birlik olmanın ve birbirimize destek olmanın kıymetini yeniden hatırlıyoruz. İnanıyorum ki Balıkesir’de üretim daha da büyüyecek, çiftçimiz daha güçlü olacak ve bu güzel şehir tarımda örnek bir şehir haline gelecek. Biz de her zaman üreticimizin yanında olmaya, onların emeğini büyütmeye devam edeceğiz. Balıkesir’in derdiyle dertlenen herkesle iş birliği içinde çalışıyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin, sofralarımızdan bereketi eksik etmesin. Ramazanımız mübarek olsun.” diye konuştu.

Bu Haberleri Kaçırma...

İnternetten F-16 kullanma eğitimi veren gencin kim olduğu ortaya çıktı
İnternetten F-16 kullanma eğitimi veren gencin kim olduğu ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu davası gergin başladı, gergin bitti: ''O elini indir, haddini bil''
Ekrem İmamoğlu davası gergin başladı, gergin bitti: ''O elini indir, haddini bil''
Güpe gündüz akılalmaz şiddet... 61 yaşındaki adamı taciz edip darp ettiler!
Güpe gündüz akılalmaz şiddet... 61 yaşındaki adamı taciz edip darp ettiler!
Gaziantep semalarında düşürülen İran füzesinden ilk görüntüler
Gaziantep semalarında düşürülen İran füzesinden ilk görüntüler
Türkiye'nin dondurucu soğuğunda kışın sessiz misafirlerini 10 yıldır kendi elleriyle besliyorlar
Türkiye'nin dondurucu soğuğunda kışın sessiz misafirlerini 10 yıldır kendi elleriyle besliyorlar
Yeni haftanın hava durumundan müjdeli haber: Kış gidiyor, bahar geliyor!
Yeni haftanın hava durumundan müjdeli haber: Kış gidiyor, bahar geliyor!
''Kirpi Ahmet'' cinayetinde sır perdesi 18 yıl sonra aralandı!
''Kirpi Ahmet'' cinayetinde sır perdesi 18 yıl sonra aralandı!
İstanbul'da 7 saati bulacak elektrik kesintisi: 24 ilçe karanlığa gömülecek
İstanbul'da 7 saati bulacak elektrik kesintisi: 24 ilçe karanlığa gömülecek
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
38 bin avro dolandırıldı, uzlaşmayla parasını geri aldı! 38 bin avro dolandırıldı, uzlaşmayla parasını geri aldı! Türkiye'nin dondurucu soğuğunda kışın sessiz misafirlerini 10 yıldır kendi elleriyle besliyorlar Türkiye'nin dondurucu soğuğunda kışın sessiz misafirlerini 10 yıldır kendi elleriyle besliyorlar Ekranların sevilen oyuncusu Paris Moda Haftası için iddialı tercihi ile olay oldu Ekranların sevilen oyuncusu Paris Moda Haftası için iddialı tercihi ile olay oldu ''Kirpi Ahmet'' cinayetinde sır perdesi 18 yıl sonra aralandı! ''Kirpi Ahmet'' cinayetinde sır perdesi 18 yıl sonra aralandı! MSB duyurdu: İran'dan Türkiye'ye atılan balistik füze imha edildi! MSB duyurdu: İran'dan Türkiye'ye atılan balistik füze imha edildi! Antalya açıklarında nefes kesen kovalamaca faciayla bitti: Çok sayıda ölü var! Antalya açıklarında nefes kesen kovalamaca faciayla bitti: Çok sayıda ölü var! Denizli'de büyük deprem; çevre illerden de hissedildi! Denizli'de büyük deprem; çevre illerden de hissedildi! İstanbul'da 7 saati bulacak elektrik kesintisi: 24 ilçe karanlığa gömülecek İstanbul'da 7 saati bulacak elektrik kesintisi: 24 ilçe karanlığa gömülecek Yeni haftanın hava durumundan müjdeli haber: Kış gidiyor, bahar geliyor! Yeni haftanın hava durumundan müjdeli haber: Kış gidiyor, bahar geliyor! TFF'den hakem hataları için itiraf gibi açıklama! TFF'den hakem hataları için itiraf gibi açıklama!
Ekrem İmamoğlu davası gergin başladı, gergin bitti: ''O elini indir, haddini bil'' Ekrem İmamoğlu davası gergin başladı, gergin bitti: ''O elini indir, haddini bil'' Fırat Nehri'nde bir dev yakalandı: Tam 100 kilo ağırlığında! Fırat Nehri'nde bir dev yakalandı: Tam 100 kilo ağırlığında! İslam Memiş'ten altın ve gümüş için yatırımcılara kritik uyarı: İslam Memiş'ten altın ve gümüş için yatırımcılara kritik uyarı: ABD ile İsrail'in İran'a açtığı savaşta Trump, İran'ı hedef almalarının bu nedenini ilk kez açıkladı ABD ile İsrail'in İran'a açtığı savaşta Trump, İran'ı hedef almalarının bu nedenini ilk kez açıkladı Gizemli gaz patlamaya yol açtı, mahalleli sokakta sabahladı! Gizemli gaz patlamaya yol açtı, mahalleli sokakta sabahladı! 8 Mart yürüyüşünde Ufuk Bayraktar gerginliği! Ünlü oyuncuya polis müdahale etti 8 Mart yürüyüşünde Ufuk Bayraktar gerginliği! Ünlü oyuncuya polis müdahale etti Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne rekor ceza! Polisten kaçan motosiklet sürücüsüne rekor ceza! Bakan Tekin ''okullarda ara tatil kaldırılacak mı'' tartışmalarına son noktayı koydu Bakan Tekin ''okullarda ara tatil kaldırılacak mı'' tartışmalarına son noktayı koydu Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor! Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor! Gaziantep semalarında düşürülen İran füzesinden ilk görüntüler Gaziantep semalarında düşürülen İran füzesinden ilk görüntüler