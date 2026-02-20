Balıkesir Büyükşehir, ilk iftarını vatandaşlarıyla gerçekleştirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kurduğu Atatürk Parkındaki iftar çadırında yüzlerce kişiye iftar yemeği veriyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilk iftar yemeğini veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların birlik ve beraberlik içinde oruçlarını açmalarına vesile oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu iftar çadırı, iftar yemeği verilmesinin yanı sıra çeşitli etkinliklere de sahne olacak. Vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde oruçlarını açabilmelerine olanak sağlayan iftar çadırında Ramazan ayı boyunca her gün yaklaşık bin 750 kişiye yemek verilecek.

YÜZLERCE KİŞİYİ DOYURACAK

Ramazan ayı boyunca birbirinden eğlenceli etkinliklere sahne olacak olan iftar çadırında, tasavvuf müziği ve semazen gösterisi de iftara gelen vatandaşlara hem görsel şölen yaşattı hem de kulaklarının pasını sildi. Aynı anda bin 250 kişinin yemek yiyebileceği kapasitede bir çadır inşa eden Büyükşehir Belediyesi, iftar yemeğine gelen vatandaşların keyifli bir akşam geçirmesi için çalışıyor. İftar yemeğinden sonra çay, kahve servisinin de yapıldığı çadırdan vatandaşlar mutlu ayrıldı.